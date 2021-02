La actriz Constanza Piccoli (28) reveló que uno de los motivos que la llevó a alejarse de la televisión fue que “había que hacer lobby y ser amigo de todos”.

En conversación con el programa de Martín Cárcamo, Piccoli dijo que cuando creció empezó “a cachar que había que hacer lobby y ser amigo de todos. Había que ser buena onda con todos y eso no es parte de mí”.

“Soy buena onda con los que me cae bien. Mis amigos están todos fuera de la televisión” relató.

Durante su carrera televisiva, la actriz participó en las series juveniles BKN y Karkú, además de La familia de al lado, Aquí mando yo, Dos por uno, Mamá mechona y 20añero a los 40.

Ahora, se encuentra cursando el segundo año de Ingeniería Comercial, carrera que escogió porque dice tener “alma emprendedora”.

Durante la conversación, dio a conocer que fueron sus padres quienes la animaron a entrar a estudiar: “ellos me han ayudado mucho, me han ayudado a no desviarme en su momento y no irme hacia la farándula”.