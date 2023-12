“La plata no cae del cielo”: Coni Piccoli frenó en seco a internauta que la interpeló por “no trabajar”

Constanza Piccoli frenó en seco a un seguidor que le hizo una deshinibida consulta respecto a su estilo de vida y a los empleos que tiene para financiarlo.

Todo esto fue en Instagram, red social donde la actriz inició una dinámica de “preguntas y respuestas” donde los internautas tuvieron la posibilidad de escribir cualquier saludo, inquietud o comentario.

Sin embargo, aún cuando recibió escritos de todo tipo, hubo uno en particular en el que la influencer se detuvo y no tuvo reparos en contestar con toda honestidad.

Constanza Piccoli: “Estoy lejos de ser millonaria”

“Eres millonaria, viajas y viajas, te cambias de casa y todo, y no veo que trabajes“, expresó un usuario en la plataforma, en alusión al contenido que suele compartir en su perfil.

¿Qué contestó ella? “Ay, Dios. Que no trabaje en una oficina con un horario fijo no significa que no trabaje. Además, estoy lejos de ser millonaria, pero si me va bien y sé ahorrar. Y bueno, la plata se consigue trabajando, no cae del cielo“.

Por otra parte, Piccoli respondió más tarde otra pregunta, esta vez, en referencia a su padre, pues acusaron que “es mantenida”. “Trabajo desde los 11 años. Y desde ahí que yo he ahorrado mi plata y desde ahí que no he parado de trabajar. Tengo 31, o sea, tengo 20 años trabajando“, fue parte su descargo.

