“En Chile me da miedo salir”: Coni Piccoli revela cómo se vive la seguridad en Italia y compara con Santiago

Desde hace algún tiempo que la influencer Constanza Piccoli se encuentra en Italia junto a su hermana, lugar donde se atrevió a invertir para comprar un departamento en la ciudad de Paola. A partir de entonces, se ha encargado de mostrar los avances en la remodelación y cómo es la vida en Europa.

Aún así, la ex BKN aclaró que esta no sería su residencia permanente, ya que el objetivo es sólo vacacionar allí. Por tanto, su regreso a Chile sería inminente.

Bajo dicho contexto, y con la ya conocida interacción en Instagram donde se permite que seguidores hagan diversas preguntas, Piccoli abordó un tema controversial: La sensación de inseguridad en Santiago.

“¿Te da miedo andar caminando sola allá? A mí me asusta andar sola acá (Chile)”, fue la pregunta que le hizo una usuaria y a la que ella no dudó en responder.

“En Chile me da miedo salir caminando, salir en auto, salir de cualquier manera de mi casa, me da miedo, me causa mucha ansiedad… obviamente lo hago igual, pero sí, me causa miedo Chile; acá no, nada”, comenzó explicando la otrora actriz.

Comparando lo ocurrido en ambos países, Piccoli explicó que al sur de Italia -donde se encuentra-, “puedes andar en auto en la noche y no existe ni siquiera un poquito de angustia, nada”.

“Nosotras hemos caminado de noche, tarde y en ningún momento he sentido miedo. Aquí la vida es distinta, pero bueno, sí siento miedo cuando salgo en Santiago“, agregó.

De hecho expuso que esto se debería a una fuerte experiencia que vivió hace casi dos años atrás, cuando fue víctima de un portonazo. “Fue demasiado traumático para mí, pero ahí estamos”, aseguró.