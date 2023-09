“Me fui de mil madres”: Coni se retractó y expresó a a Raimundo su arrepentimiento tras pelea en Gran Hermano

A un par de días desde la pelea más fuerte en lo que va de Gran Hermano Chile, Constanza sostuvo una honesta conversación con Raimundo, en la que dejó ver su arrepentimiento por lo que dijo el fin de semana. “Siempre te defendí a ciegas, Rai. Fuiste tú el que me mintió a mí”, comenzó diciendo, antes de elevar el tono de la conversación. Sin embargo, las aguas se calmaron y la bailarina mostró su arrepentimiento. “Sobrerreaccioné, te traté como el p… y he tratado de encontrar la manera de hablar contigo, pero no he podido”, dijo la jugadora. “Me fui de mil madres y no te lo merecías”, expresó también, ante la mirada atenta de Cerda.