¿Donde hubo fuego…? Coni y Rai intercambiaron risas y tiernas miradas en Gran Hermano

Dicen que las miradas dicen más que mil palabras y que donde hubo fuego, cenizas quedan. Si bien la relación sigue un tanto distante, Constanza y Raimundo demostraron que las frases anteriores no son solo un cliché y protagonizaron un tierno momento cuando estaban acostados en su habitación. Se trató de una conversación común y corriente, pues hablaron de ortodoncia, procedimientos estéticos e incluso deportes. Sin embargo, el momento estuvo marcado, precisamente, por lo que no se dijeron: Intercambiaron reveladoras miradas y coquetas risas que probaron que la amistad no está del todo perdida.