“¡No tengo más cosas!”: Coni afectada por comentario que recibió sobre su “polémico” peto

Constanza Capelli se refirió este viernes al comentario que recibió por parte de Estefanía Galeota y que hacía referencia a su “polémico” peto negro. La modelo le habría recomendado a Coni que se sacara dicha prenda, sin entregar mayores detalles porque no puede revelar cosas del exterior. Esto desanimó a la ex bailarina de ballet, quien en conversación Pincoya y Francisco, indicó que “es como feo andar diciendo arréglense y pónganse otras cosas, cuando llevamos tres meses acá y no tengo más cosas”. Sin embargo, lo que desconoce Capelli es que el origen de los dichos de Estefanía está relacionado a la teoría en internet, la cual apunta a que dicho peto estaría “maldito”.