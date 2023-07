La deslenguada reacción de Coni tras revelación de Alessia: “Nunca he estado con un cuico, los encuentro pavos”

En medio de todos los conflictos que se han desatado en Gran Hermano Chile, algunos de ellos protagonizados por Constanza Capelli y Sebastián Ramírez, el triunfo de los jugadores ante la prueba de baile, llevó a que los roces se mantuvieran por algunas horas en paz.

Fue en ese contexto que, ya preparándose para dormir, ambos competidores mencionados tuvieron una particular conversación que comenzó asociada a Alessia.

De hecho, fue Seba quien le contó a Coni algo que le había confesado la cantante y se relaciona a detalles de su vida universitaria. En concreto, la ex The Voice dijo que al interior del campus, hay un local comercial conocido y que está asociado a un servicentro.

La bailarina quedó sorprendida con este dato, lanzando con honestidad un: “Me estay hue…, la hue… cuica”.

Pero eso no fue todo, ya que la jugadora acusó que “todas las personas que están acá son súper cuicas, excepto nosotros tres y el Rubén”.

Así Seba le preguntó si es que también lo consideraba cuico, a lo que le respondió que “no, no eres cuico. Cero”.

“Nunca he estado con un cuico, no estaría con un cuico… los encuentro unos pavos. Me gusta la gente con calle”, sentenció.