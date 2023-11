La incredulidad de Coni al enterarse del nuevo amor de Fede: “Pensé que era un chiste”

Los jugadores de Gran Hermano recibieron una gran sorpresa y pudieron ver la vida de sus ex compañeros fuera del encierro. En ese contexto, Coni se enteró de lo que ocurrió con Fede tras su salida y supo que encontró el amor con un mecánico colombiano. Sin embargo, la jugadora tuvo una incrédula reacción al saber de la nueva pareja de su ex, pero terminó celebrando su nueva etapa. “Estoy muy feliz. Era un tema que él tenía, reencontrarse con el amor”, aseguró, no sin antes advertirle que “aunque esté enamorado, cuando salga lo voy a buscar”.