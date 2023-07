“Alguien dijo por ahí…”: Coni sospecha que Trini la votó para placa de nominación y Pincoya alzó la voz

Mientras entrenaban en el patio de la casa-estudio de Gran Hermano Chile, Constanza y Jennifer comenzaron a bromear sobre algunas situaciones con sus compañeros. De hecho, la ex bailarina inventó un canto en el que lanzó una dura indirecta a Trinidad, quien era su amiga. “Alguien dijo por ahí que yo me voy a ir, me mandaron a la placa, todas estas…”, comenzó diciendo. Sin seguir en la dinámica del canto, Pincoya le respondió que esta nominación ocurrió “porque tú eres competencia (…) pero cuando están ellas, están todas cag… llorando todo el rato”. Siguiendo con el juego, Coni respondió que “alguien dijo por ahí que mi amiga me votó”, pero la chilota le replicó que “ella dijo que no lo iba a hacer”. Pese a eso, tal como vimos, finalmente la auxiliar de vuelo si le entregó dos votos a su ahora ex amiga.