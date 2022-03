El ex chico reality José Luis Concha, conocido como Junior Playboy, quien es muy activo en sus redes sociales, ha dado a conocer durante el último tiempo su faceta de vidente. Ante esto, la presentadora de televisión Raquel Argandoña lo criticó severamente e hizo mofa de esta nueva actividad.

“Tienes que ponerle seriedad, si él dice que es un vidente… él dice eso para que hablemos de él, él no puede estar cuerdo”, fue parte de lo que estableció Raquel en el programa Zona de Estrellas, en donde se desempeña actualmente como panelista.

Concha no aceptó los dichos de la celebridad y grabó un video dirigiéndose directamente a ella, contestándole: “Este video va para la señora Raquel Argandoña… cuando alguien trata de burlarse de Junior Playboy, se está burlando de Chile entero, tiene que tener cuidado con lo que dice“, fue lo que comenzó diciendo

Lee también: «Los excesos de ‘desayuniors’ tuvieron su efecto»: Junior Playboy es criticado por sus dichos contra de Michelle Carvalho

Luego, arremetió contra su hijo, Nano Calderón. “En vez de preocuparse de mí o de mis cosas, preocúpese de su hijito, que ahí yo no veo sana la cosa”, indicó el hombre. “Aléjele todos los corta cartones que haya, porque el que necesita ayuda realmente es su hijo, Nano Calderón, con nombre y apellido”, sentenció.

Finalmente, el ex chico reality dijo “quien viene a hablar de mí, quien viene a sentarse en un programa porque le pagan y llegar y batir la lengua, no corresponde… conmigo no se juega, qué se ha creído la rota“.

Lee también: “Se hunde el barco”: Los tensos minutos que vivieron Nano Calderón y su polola en Colombia

El hijo de Argandoña respondió en la plataforma que “si teni’ algo que decirme, te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estay’ para nunca haber logrado algo, sigue regalando risa que el papel de payaso es lo único que vay’ a lograr en la vida”.

José Luis disparó de vuelta y sostuvo que “debes estar en la cárcel. Eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en sus acciones. Las cartas hablan”.