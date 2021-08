La amistad entre Giuliana Sotela y Kenita Larraín se ha consolidado cada vez más. En un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, las modelos encontraron un nuevo punto en común en su historial amoroso.

La costarricense reveló que conoció hace unos años a Luis Miguel, con quien Kenita tuvo un fugaz romance en 2009. “Recién divorciada de Marcelo (Ríos) conocí a Luis Miguel, pero no voy a hablar más del tema”, confesó.

No obstante, Sotela aclaró ante las cámaras del programa de Chilevisión que “tanto hablar así de mi vida privada no hablo, ni siquiera de mi ex esposo con quien tengo una hija”.

“Entonces, hablar de alguien que claramente no fue tan de peso como fueron mis esposos, que ni siquiera hablo de ellos, la verdad no es un tema que quiera tocar. Pero igual me encantan sus canciones, su novela, absolutamente todo. Es un súper persona, pero a mí no me gusta hablar de mi vida privada”, comentó respecto al “Sol de México”.

Luego que compañeros del concurso como Fabricio Vasconcelos y Yuhui Lee bromearan con este nuevo parentesco entre las ex parejas del tenista Marcelo Ríos, Kenita señaló: “Parece que tenemos los mismos gustos”.