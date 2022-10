Conocido actor mexicano defiende a Cristián de la Fuente: “El alcohol te hace hacer muchas pendejadas”

Cristián de la Fuente continúa en el ojo del huracán, luego que medios mexicanos revelaran imágenes en que aparece besando a una mujer, dejando al descubierto una infidelidad a su esposa Angélica Castro.

Recordemos que el actor chileno fue sorprendido el pasado 15 de septiembre junto a otra mujer al interior de un restaurante en México. Horas después del escándalo, el intérprete reconoció su participación en el video viralizado por el canal Univisión.

“Cometí un error. Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré (…) Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido”, dijo en conversación con el programa “En Casa” de Telemundo.

Sin embargo, en las últimas horas también han salido voces a defender el comportamiento del también piloto de la FACh. Así ocurrió recientemente con el conocido actor mexicano y amigo de De la Fuente, Jorge Salinas, destacado por su participación en telenovelas como Fuego en la sangre, Las vías del amor y La fea más bella, entre otras.

En un video publicado en la cuenta de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Salinas señaló: “Te voy a decir una cosa, a veces las fotos, los videos, no son lo real, son sobrepuestos (…) Yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes, no juzguemos tanto, somos todos humanos”.

“Cristián tiene una familia hermosa, bellísima, una mujer preciosa, es un tema de pareja”, agregó el mexicano, quien además apuntó a los dichos de su amigo, respecto a que el beso fue un “error de borracho”.

“Imagínate, el alcohol te hace hacer muchas pendejadas y si su mujer dice ‘no pasa nada’, no pasa nada. No hay que hacer tanto drama (…) El ser humano tiene que ser responsable de sus actos, cada acto tiene consecuencias y hay que asumirlas”, cerró.