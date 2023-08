“Es lo que hacía con la Estefi”: El desconcertante consejo de Lucas a Hans para ignorar a jugadores

Luego de sorprender a todo Gran Hermano Chile con su decisión de salvar a Fran de la placa de nominación, Hans tuvo una particular conversación con Lucas y recibió un consejo que no pasó desapercibido. Esto debido a que Crespo le reveló una “técnica” para ignorar a ciertos compañeros. “En vez de discutir y cag… la discusión, pa’ que no te ganí odio, (decía) ‘tengo que ir al baño urgente, hablamos después’. Es lo que hacía con la Estefi (…) esa hue… tení que hacer todo el rato”, reconoció el tiktoker, aludiendo a su relación con una ex jugadora.