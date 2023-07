Constanza impactó al explicar los motivos que la hicieron abortar a los 3 meses de embarazo: “Me puse muy feliz”

Constanza Capelli impactó a sus compañeros al realizar una inesperada e íntima confesión durante una dinámica de preguntas y respuestas al interior de la casa de Gran Hermano Chile.

“¿Qué le dirías a un ex amor?” fue la temática que detonó el testimonio de la jugadora, pues se encontraba relatando una accidentada historia relacionada con una ex pareja cuando Jorge Aldoney consultó si pensó en tener hijos en aquel periodo.

Bajo el argumento de que “sería un buen mensaje” para los televidentes, Capelli tomó nuevamente la palabra y confesó que sí, estuvo embarazada y que tomó la decisión de abortar a los 3 meses de gestación.

¿Qué contó Constanza?

“Me acuerdo que me puse a llorar, él me abrazó, yo enseguida lo miré y le dije ‘yo no voy a tener este niño, lo voy a abortar y no me va a importar lo que tú pienses’, pero él me apoyó, yo creo que él tampoco quería”, explicó, junto con señalar que uno de los motivos fue que no tenían la madurez suficiente para convertirse en padres.

En ese sentido, la participante afirmó que no se arrepiente y que tomó una decisión acertada, considerando aquella etapa de su vida. “Cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mí y hacia el niño, hacia otra vida, fue ir un paso más adelante de lo que podría haber sido una catástrofe”, expresó.

Consultada sobre la opción de haber adoptado, Constanza explicó que no la consideró por la complejidad del proceso en nuestro país y porque no quería vivir el embarazo. “Sabemos cómo son los procesos de adopción, a veces son buenos, a veces son malos, no me quería arriesgar, tampoco quería estar embarazada, no quería lidiar con el embarazo”, concluyó.

