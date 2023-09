Coni advirtió tensión entre Nacha y Jorge y dejó la grande en Gran Hermano: “Ya, dense un beso”

Una divertida conversación tuvo lugar esta tarde en la mesa de Gran Hermano. Mientras todos los jugadores compartían al almuerzo, Ignacia Michelson arremetió con todo contra Jorge y abrió una verdadera caja de pandora. “Me tienes chata con tu cara así”, le dijo en tono de broma. En respuesta, Aldoney no encontró nada mejor que decir que “se veía mejor con pestañas”. Instantes después, Michelson advirtió una supuesta obsesión del Mister Chile con ella: “Yo sé que le llamo la atención, todo le gusta de mí pero no lo va a admitir“, dijo. En eso, Constanza intervino con un comentario que no pasó desapercibido: “Ya, dense un beso”, causando un verdadero alboroto en el lugar..