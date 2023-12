De Trini Beyoncé a Bambino “tomando el fresco”: Ex jugadores de Gran Hermano desatan las risas en Cancún

Los ex participantes de Gran Hermano no han dudado en bromear y hacer locuras mientras disfrutan de los grandes placeres de Cancún, donde incluso han recordado a Trinidad Cerda.

Así lo demostró Constanza Capelli, a través de sus historias de Instagram donde aparece acostada en la habitación de hotel mirando el clásico video “Single Ladies” de Beyoncé, icónica artista a quien comparó con Trini.

“Oh, mira la Trini“, comentó la bailarina entre risas junto a Viviana Acevedo, quien al parecer se encontraba a su lado y complementó jocosamente: “Vamos Trini, unamos los corazones”.

Bambino “tomando el fresco”

Pero el humor de los ex participantes no termina ahí, ya que minutos después en la misma habitación, aparece Bambino “tomando el fresco” de una manera bastante particular, desatando las carcajadas.

Finalmente, las historias de la ganadora de Gran Hermano Chile grabaron nuevamente a Fernando Altamirano al interior de un jacuzzi con espuma, el cual casi rebalsó tras sumergirse e incluso se llevó el reto de Coni.

“¡Bambino cuidado!”, expresó Coni, sin embargo, la llamada de atención no le importó al ex Gran Hermano y comenzó a bailar al ritmo de Justin Timberlake.

Revisa los momentos aquí:

1. Coni compara a Trini con Beyonce

2. Bambino “tomando el fresco”

3. Bambino bailando al ritmo de Justin Timberlake en el jacuzzi

Síguenos en