“Como si fuese estúpida”: Coni confesó qué fue lo que la alejó del “mundillo” de los castings

Durante una conversación con Lucas, Coni se sinceró sobre el momento de su vida en el que vivió gracias a la realización de castings para comerciales. Y es que al igual que el influencer, la ex bailarina también tiene conocimiento sobre dicho ambiente y aseguró que no le gusta. “Ese mundillo nunca me gustó. Lo encontraba vacío, superficial, me trataban como si fuese estúpida (…) pero viví diez años de eso”, confesó.