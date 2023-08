Coni colapsó y recibió inesperado apoyo de Alessia y Skarleth: “Cada vez que lo quiero soltar me tortura”

Lo que comenzó como un malentendido luego de que Seba se tomara el trago de Coni y Pincoya sin su permiso, terminó en un colapso emocional para la ex bailarina. Y es que en medio de la fiesta, el productor de eventos sacó de sus casillas a Capelli, quien terminó llorando en la pieza y se desahogó con la chilota, Alessia y Skarleth. “Cada vez que lo quiero solar me tortura”, dijo entre lágrimas sobre su relación con Ramírez, antes de que este dejara definitivamente la casa estudio de Gran Hermano Chile. “Cada vez te hunde más, tú no eres mala persona, tú tienes tus valores”, le comentó Skarleth.