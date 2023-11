“Le dije, no me aguanté”: Coni reveló sabrosos detalles de su decidor diálogo con Pincoya en Gran Hermano

Este viernes 10 de noviembre, Pincoya y Constanza Capelli sostuvieron una íntima en conversación en Gran Hermano donde se dijeron practicamente de todo.

Dentro de los temas que abarcaron, quizás el que generó mayor tensión fue cuando hablaron en torno a los votos anulados, momento en el que la bailarina no puedo evitar contarle la verdad.

“Fue porque tú le dijiste a la Skar que ibas a votar por ella (…) Ninguna de nosotras hemos votado por ti, nunca”, expresó Capelli, desatando el impacto de la oriunda de Chiloé.

Pincoya habló sobre los gritos que escuchó en su contra

En esa línea, varias horas después, Constanza estaba sentada en la cocina con Viviana, Scarlette y Jorge cuando mencionó la conversación y reveló algunos sabrosos pormenores.

“Estábamos las dos solas afuera, la Pinco se me acercó (y me dijo): ‘El Pancho me contó que ayer cuando salió la Diana, él salió y empezó a gritar el otro cabro‘”, comenzó diciendo.

Lo anterior, en alusión a un televidente que lanzó unos gritos mediante un megáfono a las afueras de la casa. Jorge, según contó, logró escuchar lo que dijo: “Pincoya a la placa”.

Coni contó la verdad de los votos anulados a Pincoya

Luego, Capelli contó las impresiones de Jennifer tras los gritos en su contra: “Me dijo ‘creo que él lo dice porque no nos ve como poto y calzón, ya no nos ve todo el rato juntas’. Y yo le dije ‘tú y yo no estamos poto y calzón hace rato. Y eso te lo están gritando ahora“.

Finalmente, ambas hablaron sobre los votos anulados. Allí, la bailarina no aguantó y contó lo que realmente ocurrió. “Cuando anularon los votos, yo creo que anularon los votos que las cabras me votaron a mí“, especuló Pincoya.

¿Qué respondió Constanza? “Yo la quedé mirando y le dije en su cara, no me aguanté: ‘Pincoya, nadie te votó a ti. No es como que hubo una confabulación para votarte. Fue porque tú le dijiste a la Scarlette que ibas a votar por ella“.

