“¡No le den cuerda!”: Constanza rompió la cuarta pared y lanzó enfurecida solicitud a la cámara de Gran Hermano

Un nuevo altercado protagonizaron Constanza Capelli y Sebastián Ramírez, luego que la primera se enterara que el segundo habló de ella a sus espaldas con su ex amiga, Trinidad Cerda.

Cabe mencionar que dicha situación ocurrió la tarde de este martes, cuando la azafata preparaba ñoquis y Ramírez se acercó a ayudarla con la cocina. En eso, ambos comenzaron a hablar de la participante.

“Pero Seba, ¿Por qué no le aclaras que no me gustas ni un pelo?“, fue parte de lo que dijo Cerda, mientras que Sebastián replicó afirmando que “no es problema mío que la Coni se enoje”.

En ese sentido, Constanza se enteró de la conversación e increpó al jugador en la habitación que ambos comparten. “Cierra la puerta y no le des más cuerda a este h… De verdad que nos va a empezar a tirar para abajo con todas esas cosas que hace”, comenzó diciendo.

“¡No muerda la mano que te dio de comer! ¿No sé si te loS enseñaron o si tienes valores?”, preguntó, justo antes de romper la cuarta pared y lanzar unas palabras directamente hacia la cámara. “¡Voten a este… para que se vaya! Porque la verdad es que vino a puro dejar la cagada. ¡Hipócrita!”, gritó la jugadora.

En respuesta, Sebastián no quedó indiferente y se defendió asegurando que no habló de ella con la otra concursante. “Con la Trini no hablamos de ti. No eres el centro de atención acá. No estoy ni ahí contigo, tú te estas pasando rollos. Te perseguiste, no hablamos de ti”, arremetió.

