“Digamos las cosas como son”: Coni cuestiona relación de Lucas Crespo y Fran Maira dentro de GH

La tarde de este domingo en la casa de Gran Hermano Chile se encontraban conversando de sus ex compañeros en el programa. En este sentido, Ignacia Michelson cuestionó la veracidad de la relación que tuvo Lucas Crespo y Fran Maira dentro del reality. Mientras Jorge intentaba defender la relación abierta de sus amigos Constanza sacó la voz. “Digamos las cosas como son porque el Lucas cuando estaba con la Fran igual me hue… a mí y todos los sabían”, expresó generando sorpresa en Raimundo, sin embargo, la bailarina siguió dando su opinión, esta vez sobre la ex jugadora. “A la Fran le picaba que el Lucas no la pescara“, cerró Coni.