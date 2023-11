Involucra a Daniela Aránguiz: Coni reveló sabrosos detalles del fin de su romance con Jorge Valdivia

Constanza Capelli reveló nuevos y sabrosos detalles en Gran Hermano acerca de su fugaz relación con el ex futbolista Jorge Valdivia, con quien salió durante 3 meses, mientras él se separaba de Daniela Aránguiz. “Había una conexión bacán. Yo lo acompañé mucho tiempo cuando él se sentía mal, porque lo pasó súper mal”, expresó. Además, la bailarina reveló los motivos del término y aseguró que fue plantada por Valdivia en un matrimonio en Buenos Aires. “Me invitó a un matrimonio y de un día para otro me dejó de contestar el WhatsApp. Me enteré por Instagram que fue con Daniela“, desclasificó.