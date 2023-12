“Me sorprendí con ciertas cosas”: Coni Capelli se sinceró al ver los dichos de Pincoya en Gran Hermano Chile

Constanza Capelli fue invitada al podcast Gran Espía, donde reveló su sentir respecto a Pincoya y su comportamiento al interior de Gran Hermano Chile.

Específicamente, la ganadora del reality más famoso del mundo aseguró haber visto algunas imágenes relacionadas a los dichos de Jennifer Galvarini en el encierro.

Tras revelar ese dato, se le consultó a la bailarina si se sorprendió al ver algo, pregunta que respondió con total sinceridad.

“Sí, yo soy super honesta. Obviamente si me sorprendí con ciertas cosas pero después creo que deje que el tiempo pasara un poquito y que esa emoción no me invadiera sino que dije como ya me pasó”, expresó.

Sin embargo, Capelli recalcó su sentir respecto a los dichos de la oriunda de Chiloé, asegurando que “Fue como que rabia y después pasó y dije ‘ya pero ya pasó'”.

Finalmente, Coni eximió de culpas a Pincoya tras también asumir un actuar similar durante su estadía en Gran Hermano Chile y recalcó que se queda con lo bueno de la experiencia.

“Y así como ella dijo cosas, yo también dije he dicho cosas. Entonces digo prefiero quedarme con lo bonito y con lo bueno”, aseguró.

Revisa el momento aquí:

