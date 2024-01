El luto de Cony Capelli por distanciamiento con Pincoya: “Lloré muchos días”

Constanza Capelli, en entrevista con Julio Cesar Rodríguez en Síganme los buenos, se refirió al duelo que está viviendo por su distanciamiento con Pincoya fuera de Gran Hermano Chile.

“Para mí fue super doloroso, yo lloré muchos días por lo que pasó con la Pincoya, estuve super mal”, expresó.

“Es que la Pincoyita para mí significa mucho, yo la quiero mucho a ella. Entonces yo igual cuando salí me enteré de cosas (…) pero a mí no me importó“, complementó.

Pero según Capelli las cosas habrían cambiado cuando se enteró de los dichos de Jennifer a los diversos medios de farándula, asegurando que la habría tratado con garabatos.

“Y sin embargo pasaron estas cosas que fueron dolorosas, historias donde ella nos trataba a nosotras con garabatos, que eso pasó ahora, no estoy hablando del reality”, aseveró.

La polémica inasistencia de Coni: “En el cumpleaños del Suro yo lloré”

Las declaraciones causaron el dolor de Cony, quien confesó que habría llorado en el cumpleaños de su manager, asistencia que fue criticada por los cibernautas antes de saber que no fue invitada a la celebración del hijo de Pincoya.

“Y fue un dolor bien grande para mí en especial que también lo presenciaron los chiquillos (…) en el cumpleaños del Suro yo lloré”, afirmó Capelli.

“Lloré harto por todo este tema, lo tuve aguantar porque dije ‘ya no voy a decir nada porque de repente uno dice algo y las cosas se agrandan'”, agregó.

Sin embargo, a pesar de mostrarse abierta a una conversación, confirmó su preferencia del distanciamiento con la oriunda de Chiloé.

“No he podido hablar con ella, la verdad es que yo prefiero cerrar el tema ahí, en una distancia pero yo siempre voy a tener el corazón abierto para cuando ella quiera hablar, yo ya di el paso que tenía que dar“, cerró.

Revisa el momento a continuación:

