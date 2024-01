Constanza Capelli hizo curiosa petición a sus fanáticos en redes sociales: “Por favor, no más”

Esta tarde, Constanza Capelli hizo un peculiar llamado a su fanaticada a través de sus historias de Instagram, pues solicitó que le dejen de enviar regalos, específicamente chocolates, debido a la gran cantidad que hoy almacena.

“Oye, esto es muy ridículo, pero se los tengo que decir: no me regalen más chocolates porque tengo en la casa cajas y cajas de chocolates“, expresó la bailarina.

La ganadora de Gran Hermano argumentó que las razones de su llamado era para no tener que recurrir a botarlos a la basura o regalarlos por no poder comérselos a tiempo.

“No me gusta botarlos, quiero obviamente comérmelos, pero si voy acumulando se me van a echar a perder y los voy tener que botar o regalar“, detalló.

Finalmente, Coni envió un cariñoso mensaje final para sus seguidores, afirmando que no necesita de regalos sino que le resulta más relevante la asistencia de sus fans en sus shows.

Constanza Capelli a sus ‘conistas’: “No me regalen nada”

“No me regalen más chocolates, los quiero mucho. No me regalen nada, simplemente con el hecho que estén, vayan a mis shows y nos conozcamos para mi es maravilloso”, cerró.

Es importante destacar que la situación se suscitó luego de que Coni anunciara haber firmado contrato con Chilevisión para ser su casa televisiva durante 2024. ¿Será que las “conistas” quisieron felicitar a la bailarina por su logro profesional?

