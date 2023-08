“Cuando uno tiene la mente sucia…”: Coni apoyó a Fran tras sospechar de sus amigos al quedar en placa

Luego de conocer a los siete integrantes de la placa de eliminación, Fran reflexionó sobre el comportamiento del resto de sus compañeros en una profunda conversación con Coni, Pincoya y Raimundo. La modelo confesó no entender por qué quedó en riesgo de abandonar Gran Hermano Chile e intentó descubrir quién votó por ella. Ante dicha inseguridad sobre quiénes serían o no sus amigos de verdad dentro del encierro luego de acusaciones de deslealtad, la ex bailarina le dijo que “eso depende de la mente de cada uno… yo no tengo la mente sucia. Cuando llegó Fernando y te dijo eso, yo te dije ‘él te lo está diciendo porque tú estás haciendo el gancho del Rai’. Es por eso, no es por nada más… pero cuando uno tiene la mente sucia andan pensando (mal)”.