Fan le gritó particular advertencia a Coni y ella lo escuchó: “¡No confíes en Francisca, es Judas!”

Impactados quedaron todos los seguidores de Gran Hermano Chile luego de ver el acercamiento entre Constanza Capelli y Fran Maira.

Ambas sorprendieron al resto de los jugadores luego de que se revelaran las imágenes de los apasionados besos que se dieron después de la fiesta del pasado viernes.

Sin embargo, esta relación se ido cultivando desde hace días, cuando la rubia comenzó a cambiar sus alianzas y giró hacia el denominado Team Lulo.

“Francisca es Judas”

A raíz de lo anterior, los seguidores de Coni han hecho todo lo posible para que la ex bailarina no sigua acercándose a Fran.

Eso es lo que hizo un argentino que se viralizó en las redes sociales luego de gritar con un megáfono a las afueras de la casa estudio.

“¡Coni, no confíes en Francisca! ¡Francisca es Judas!”, gritó de entrada el joven en una transmisión en vivo en la cuenta “gritosgh”.

“¡Coni, sos la favorita de Argentina! (…) ¡Coni, te amo! ¡Aguante la resistencia! ¡Francisca a placa!”, continuó.

La reacción de Fran

Tras escuchar los gritos, la Francisca conversó con sus compañeros, entre ellos Coni, y reflexionó sobre lo sucedido, que no es la primera vez que le pasa.

“Yo creo que si uno lo ve desde afuera, obviamente yo con la Coni no me llevaba bien, me caía como el pic… (sic)”, expresó.

“Igual le he dado color cuando me han gritado esas cosas y se me ha visto afectada… pero está bien”, comentó.

