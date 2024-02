¿Quién es Furia? La controversial participante con la que comparan a Cony Capelli en redes

Una nueva polémica se desató en redes sociales luego que Constanza Capelli fuera comparada con Juliana Scaglione, mejor conocida como Furia, actual participante de Gran Hermano Argentina.

Furia se posiciona como una de las jugadoras trasandinas más controversiales de la casa más famosa del mundo, debido a su fuerte personalidad y no tener miedo a decir lo que piensa, lo que también la ha llevado a protagonizar diferentes peleas con sus compañeros como Joel y Florencia.

Dichas situaciones han provocado que sus compañeros se alejen de ella, situación que la ha llevado en varias veces estar completamente apartada del grupo.

Es por ello que los cibernautas comenzaron a comparar a Capelli con Furia, reviviendo los difíciles momentos por los que pasó la ganadora de Gran Hermano Chile.

Cabe destacar que, Furia recientemente reveló su admiración por la bailarina: “La verdad es que Cony tenía de todo. Muchos besos, muchas peleas, la esperaban en el aeropuerto, todo”, expresó.

¿Quién es “Furia”, la polémica jugadora de Gran Hermano Argentina?

Juliana Scaglione, es una de las actuales participantes de Gran Hermano Argentina. Se desarrolla como deportista, entrenadora y creadora de contenidos.

Su apodo es “Furia”, a pesar de ello, se define como una persona romántica, graciosa y “no es la mala de la película”, sin embargo, posee un gran espíritu triunfador: “Tenés dos opciones: triunfar o ser espectador, y yo no vine a ver a nadie”, asegura.

En relación a sus relaciones amorosas, reveló que ha tenido dos parejas mujeres y dos hombres.

También se percibe como una persona audaz, siendo uno de los momentos más importantes cuando se lanzó un piso piso 21 en Puerto Madero. Además, dice ser una mujer con carácter: “Si exploto, exploto”.

En cuanto a su vida personal, durante el transcurso del reality, Juliana reveló haber sufrido una gran decepción provocada por sus hermanos cuando falleció su padre.

“Yo saqué familia de mi casa, pagué todos los impuestos, no dejé ninguna deuda. A mí me hicieron concha, yo creo que hoy estoy acá porque me porté bien en la vida. Me hicieron mierda, básicamente la vida dijo ‘vamos a darle una buena’”, expresó Furia al interior de la casa más famosa del mundo.

