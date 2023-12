Coni reveló lo que hará con los $35 millones de Gran Hermano: “Ella es mi familia”

Constanza Capelli reveló lo que hará con el premio que obtuvo al ganar Gran Hermano Chile. En detalle, son $35 millones los que obtuvo al convertirse en la primera triunfadora del reality.

Tras conocer que fue la favorita de público en la última votación con el 43,99% de las preferencias, compartió lo que hará con el millonario premio: Lo compartirá con Jennifer Galvarini, su amiga más cercana y principal contención durante el encierro.

Coni y el futuro de su premio al ganar Gran Hermano

Durante la conferencia de prensa, la ex bailarina de ballet, quien superó el 30,61% de Scarlette Gálvez y el 25,40% de Jennifer Galvarini en la final, dijo que “en algún momento lo dije y yo soy de las que cumple mi palabra, pero no porque lo prometí, si no porque lo sigo sintiendo”.

“Parte del premio va a ir hacia Pincoya, Jennifer. Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas, nos soltamos en algún momento, pero si se dieron cuenta, en el programa nunca nos dejamos de soltar la manito”, continuó.

En esa línea, argumentó que “mi familia aplaudía los logros de ella y para mí ella es mi familia”.

“Siento que yo no hubiese llegado hasta acá si no hubiese sido por ella, por todos en verdad, pero ella protagonizó un papel súper importante en la estadía en el reality, así que parte del premio va a ser para mi Pincoyita. Se lo mega merece… las tres en verdad, pero todos sabemos que con mi Pincoyita éramos como madre e hija”, cerró.

