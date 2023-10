Pincoya y Coni se dijeron sus verdades tras conflicto: “He sentido que no confías en mí”

Tras la entrada de Paola Capelli, la mamá de Constanza, Jennifer Galvarini se acercó a la bailarina para conversar tranquilamente por primera vez tras su fuerte discusión del día viernes. “No porque yo hable con alguien, te dejé de querer (…) pero a nosotras nos hace mal“, expresó Pincoya. Aquello generó malestar en Coni, quien no dudó en recordarle cómo se alejó de ella. “Tú no has estado ahí po’“, increpó la más joven recordándole a la chilota su perspectiva de la pelea. Sin embargo, las ex amigas no lograron entenderse y reconciliarse.