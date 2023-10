Coni lanzó contundente sentencia y puso fin a querido grupo: “La Resistencia ya no existe”

Luego de tensos días en la casa estudio de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli lanzó un duro análisis respecto a su relación con Jennifer Galvarini, luego de que decidiera conversar con Francisca Maira. “No me molesta que hable con ella, me molesta que no hable conmigo, que no recomponga las cosas conmigo”, le dijo a Scarlette Gálvez. Es en ese contexto que aseguró que el grupo conformado por Pincoya, Francisco Arenas y ella, denominado “La Resistencia”, llegó a su fin. “La Resistencia ya no existe y siento que al final se nos salió el tiro por la culata”, expresó.