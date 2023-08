“Claramente supe”: Madre de Coni Capelli comentó relación de su hija con Jorge Valdivia

Hay varios participantes que desatan un intenso cariño en el público de Gran Hermano Chile. Aunque a la hora de nombrarlos, probablemente, no quedarían dudas de que Constanza Capelli es la favorita fuera de la casa.

Y esto tiene que ver con diferentes razones, como la difícil historia de vida que ha compartido, su especial y cálida personalidad o que dentro de la casa-estudio ha hecho todo lo posible por mantenerse transparente y real (al menos ante la opinión del público).

Pero, todo esto es una parte de lo que se ha dicho sobre ella, porque también han existido ciertas situaciones polémicas que han dado bastante que hablar fuera del encierro, como la relación que tuvo con Jorge Valdivia.

“Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí”, fue lo que comentó Coni hace algún tiempo en Gran Hermano sobre lo ocurrido con el “Mago”.

¿Su madre sabía?

“Somos colocolinos todos. La Coni es futbolera… Con mi esposo se sientan a ver el mundial, lo que sea y la Coni se sabe el (nombre del) jugador…”, fue parte de lo que comentó Paola Capelli, madre de Coni a Publimetro.

“Yo siempre les dije (a mis hijas) ustedes me cuentan las ganadas y las perdidas. Entonces, claramente supe. Pero, la verdad es como dijo la Constanza. No hay más. Nadie se cuelga de nadie. Pero, fue lo que dijo, no le voy a dar más importancia”, agregó.

Además, aprovechó de hacer un reclamo social frente a una situación que la tenía inquieta: “Me llama la atención sobre todo en las mujeres, nos falta todavía harta sororidad”, cerró.

