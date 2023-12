Coni Capelli resolvió el misterio y contó qué hizo con el “peto maldito”: “No sabía lo que causó”

Corría el mes de septiembre cuando una extraña teoría comenzó a circular en redes sociales: un peto con supuestos poderes sobrenaturales impulsaría a Constanza Capelli a protagonizar conflictos en la casa de Gran Hermano Chile.

De inmediato, comenzó a masificarse y cada vez que la jugadora aparecía con la prenda, los internautas especulaban que un evento de tensión se aproximaba en el reality. El fenómeno fue tal que, inclusive, los fanáticos agotaron todas las unidades en la tienda que lo vendía.

Ahora, fuera del encierro, la ganadora de la primera versión del programa en nuestro país resolvió el misterio y contó que fue lo que hizo con la ya emblemática polera deportiva.

Coni Capelli reconoció teoría del peto: “Decían que estaba maldito”

“La mayoría de las peleas que yo protagonizaba (yo) tenía puesto el peto. Entonces decían que el peto estaba maldito“, comenzó reconociendo la bailarina, quien dejó en claro que está enterada de lo que dijeron en internet.

Luego, Capelli sorprendió al contar su paradero y, por supuesto, la respuesta no fue la que sus compañeros esperaban en la conversación: “Lo boté”, confesó. “Pero lo boté porque no sabía qué había causado”, explicó.

“Los chiquillos del reality me leseaban (sic) con el peto y yo decía ‘estos cabros… quizás me queda mal’. Entonces no pensé que había causado esto. Cuando me iba a ir del reality lo pesco… ‘maldito peto, muere’. Y lo boté a la basura“, relató, junto con aprovechar de expresar su arrepentimiento por la acción.

