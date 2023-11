Coni discute con Eskarcita por guaracha en fiesta de Gran Hermano

En la última fiesta en la casa de Gran Hermano Chile las discusiones siguieron. Ahora fue el turno de Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, quienes discutieron por reclamos de la bailarina con la música. “Amigo DJ, usted no me toque guaracha“, gritó Coni para ser increpada por Viviana, a quien sí le gustaba la canción del momento. “A mí la guaracha no me gusta porque reúne mucha droga“, reclamó Capelli; lo que generó roces con Eskarcita y Vivi.