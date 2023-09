Coni Capelli recordó con Fede la intensa pelea que vivió con Trinidad en Gran Hermano: “Quedó la ca…”

Constanza Capelli recordó esta tarde junto con Pincoya la intensa pelea que protagonizó hace unos meses con Trinidad Cerda, cuando ella todavía seguía en la casa de Gran Hermano.

Todo comenzó cuando las jugadoras, junto con Francisco Arenas, estaban contando a Federico Farrell algunas anécdotas del encierro, momento en el que salió a flote el bullado altercado con la azafata.

Coni recordó su pelea con Trinidad

Cabe recordar que la pelea surgió a raíz de un reto que fue impuesto a Sebastián Ramírez, en el cual debía besar a 4 personas distintas del reality. En ese contexto, la molestia de Capelli surgió cuando Cerda no le contó había sido una de las escogidas por el jugador.

“Y yo le dije ‘por qué no me contaste a mí, por qué lo andas diciendo en la casa y no me lo dices a mí, no entiendo’. Y ahí quedó la cagada. Quedó la zorra”, recordó la bailarina.

Pincoya dio su versión de los hechos

Así, Pincoya intervino y añadió cómo vivió la discusión: “Lo que pasó es que el rato antes yo ya me había besado con el hombre, entonces yo encuentro a esta otra, media lesa, ‘tati no sabes nada, me acabo de besar con el hombre’“.

Constanza, por su parte, cerró el tema con una honesta reflexión: “Ya pero si tú tienes una amiga, tú mejor amiga acá adentro, y tú estás con una persona, y esa persona le anda pidiendo besos, o te anda pidiendo besos a ti, ¿Tú le cuentas a tu amigo o no le cuentas? Ella no me lo contó“.

Síguenos en