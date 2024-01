“No mientas”: Coni Capelli confesó reales motivos de su distancia con Pincoya

Constanza Capelli reveló los verdaderos motivos detrás de su distanciamiento con Pincoya, cuya amistad se vio envuelta en polémicas luego que la bailarina no asistiera al cumpleaños de “Gatito”.

En conversación con Pamela Díaz, primera instancia expuso sus razones para no nominar a Jennifer tras escuchar los gritos acusando una supuesta traición en Gran Hermano.

“Por ejemplo, cuando me gritaron Pincoya traidora yo sabía que si la nominaba, la gente quizás, mi gente, la iba a sacar. Pero no lo hice porque le tenía un cariño gigante”, expresó.

Esto despertó la curiosidad de “La Fiera”, quien preguntó a Capelli sobre las polémicas de su amistad con la oriunda de Chiloé.

En respuesta, Coni recordó el mencionado cumpleaños, asegurando no haber estado invitada y que incluso le había escrito Jennifer, sin embargo, no hubo respuesta, siendo uno de los motivos que desencadenó la lejanía entre las ex Gran Hermano.

Coni: “Se ha referido a mí de una forma que me ha molestado mucho”

Por otro lado, Capelli por su parte actualmente habría tomado distancia por las declaraciones de Pincoya a medios de farándula mediante a redes sociales.

“Han aparecido cosas de ella hablando en lives, haciendo entrevistas para distintos medios de farándula, en donde se ha referido a mí de una forma que a mí me ha molestado mucho“, aseveró.

Posteriormente, la bailarina aseguró que ella habría salido en términos de amistad con Jennifer y estar descolocada con el sentimiento de “dolida” que tiene su ex compañera.

“Me fui queriendo mucho y amando a Pincoya”

“Yo todo lo que hice en el reality fue real (…) Entonces yo me fui queriendo mucho y amando mucho a la Pincoya“, aseguró.

“Entonces vivir todo este cambio y mas encima como recibir que ella se siente como dolida conmigo es como ¿por qué? no mientas, si yo te he escrito, tú no me has escrito”, agregó.

Finalmente, la ganadora de Gran Hermano afirmó que el cariño por la oriunda de Chiloé se mantiene intacto, solo que hoy no tienen comunicación.

“Yo le sigo teniendo cariño, simplemente yo hice un corte como que dije ya hasta aquí, de hecho no he hablado con ella”, cerró.

Revisa el momento a continuación:

