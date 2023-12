Coni Capelli reveló polémica ‘prohibición’ del ballet: “No les gustan las pieles morenas”

Constanza Capelli estuvo en Podemos Hablar junto a otros cinco invitados durante el capítulo que se emitió este viernes. Y fue ahí que aprovechó de contar varios detalles de su vida.

Como era de esperar, hubo algunas anécdotas que estaban relacionadas a la disciplina del ballet, aunque no fueron todas precisamente agradables de recordar para la ganadora de Gran Hermano.

Aparentemente, su paso por el baile en este sentido estuvo marcado por varios momentos complejos. Y durante el programa transparentó con los demás invitados algunas polémicas ‘prohibiciones’ que existen.

“No les gustan las pieles morenas”

“Otra (cosa) heavy que pasaba en el ballet era que no te dejaban tomar sol, no te dejaban tener tatuajes, porque no les gustan las pieles morenas“, reveló Coni sobre una de las cosas más impactantes que recordó.

“Entonces, no te dejaban tomar sol en los años en que yo lo hice, que fue hace ya varios años”, reiteró la bailarina.

Ante esto, Karen Paola sumó una frase a su relato: “Es como un prototipo de bailarinas de ballet“, respaldando lo que Capelli estaba contando.

A esto también se sumó Jordi Castell, quien preguntó “¿Cómo? ¿No hay bailarinas negras?“, aunque Coni respondió que “ahora sí“, a diferencia de cuando ella estuvo estudiando la disciplina.

Revisa el momento a continuación:

