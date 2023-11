¡Incluye hasta a Bigote! Coni Capelli tiene su primer proyecto fuera de Gran Hermano

Constanza Capelli ya comenzaría a pavimentar su futuro fuera de Gran Hermano, confirmándose su primer proyecto una vez que se produzca su salida de la casa más famosa del mundo.

La información fue revelada por su manager, Suro Solar, quien a través de sus historias de Instagram contestó a la pregunta de un fanático de la bailarina sobre el podcast del Distrito 12, haciendo referencia a la entretenida dinámica de radio que se dio junto a Vivi, Eskarcita, Jorge, Skarleth y Bambino.

“¿Habrá podcast Distrito 12?” preguntaron anónimamente, a lo que Solar respondió: “Eso no puedo confirmar. Hay que ver que pasará, pero sí podría asegurar el de Constanza”.

La noticia generó gran expectación entre los fanáticos del programa, quienes también comenzaron a preguntarle su opinión entorno a los conflictos que ha tenido la bailarina.

¡Pero la sorpresas no terminan ahí! Ya que Bigote también estaría involucrado en los proyectos de Capelli. Solar compartió una publicación relacionada a un meet and greet de Coni junto al can.

