“Yo te he visto”: Coni encaró a Rai por coqueteo con Fran y él confesó la verdad de lo que siente

Constanza Capelli mantuvo una profunda conversación con Raimundo Cerda en la pieza. La ex bailarina lo “encaró” y aconsejó por sus coqueteos con Francisca Maira frente a ella. Si bien Rai le aseguró que nunca ha pasado nada con la rubia, Coni le recordó varios momentos dentro de la casa estudio. “Te lo digo porque te tengo cariño (…) no quiero que te vayas y como no quiero eso, te soy sincera”, expresó Capelli. “No sé qué decirte”, respondió el joven y le aseguró que “le dije que no quiero nada, fui súper claro”. “Yo te he visto”, insistió Coni.