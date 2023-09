“Me dejó plantada”: Coni reveló detalles de su relación con Mago Valdivia y episodio de “magia negra”

Una interesante conversación compartieron Constanza, Jennifer e Ignacia en la cocina de Gran Hermano Chile, mientras Raimundo lavaba la loza muy atento a lo que sus compañeras decían sobre un chisme que ya había sido revelado.

Y es que la bailarina, tiempo antes, dio a conocer su fugaz romance con el ex futbolista Jorge “Mago” Valdivia. Pero en esta ocasión, Capelli entregó más detalles sobre un bullado episodio de “magia negra” que salpica además a la ex esposa del mencionado, Daniela Aránguiz.

¿Coni y Mago Valdivia tuvieron una relación?

Según dijo, su cercanía al ex seleccionado fue así: “Él (Jorge) se separó, se fue a vivir a un hotel, porque ella (Daniela) lo cachó en una hue…, lo echó, se separaron y nosotros nos conocimos justo en esa etapa“.

“Él estaba solo, después pasó una hue…, me dejó plantada, se fue con la… y yo como ahí dije ‘no, no me podis hacer esta hue…. No, chao’“, complementó.

“Antes de entrar acá yo hablé con él y yo me había quedo en que estaba con otra persona, en pareja”, continuó Capelli.

En ese momento, Michelson le advirtió que en la opinión pública ya había trascendido que la pareja de Valdivia, ahora sería la diputada Maite Orsini. Aunque es importante señalar que ninguno de ellos ha confirmado esta información.

La historia no quedó allí, ya que Coni también mencionó una historia que, como ya adelantamos, viene de la mano de la magia negra.

“Estaban sus calzoncillos amarrados”

“Él un día entra a su habitación de hotel después que se fue de viaje con la Maite, y estaba todo vomitado”, incluso dijo que “cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados“, contó la participante.

Ahí fue cuando Pincoya irrumpió, asegurando que cuando escuchó esta historia anteriormente por parte de Coni, le había advertido que “eso es magia negra, pero es chanta”.

En detalle, la oriunda de Chiloé expuso que ese ritual se hace “para que a él no le funcione (su intimidad) con ninguna más”.

