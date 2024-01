“¿Me quieren censurar?”: Cony Capelli frenó en seco críticas de influencer Reina de Chile en TikTok

La ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, se refirió a través de un Live de Instagram a una serie de cuestionamientos que una reconocida influencer realizó en su contra hace algunas semanas en TikTok.

Se trata de la creadora de contenidos denominada Reina de Chile, quien aseguró que unas declaraciones de la bailarina “le dolieron en el corazón”, pues hizo referencia al significado de “ser mujer”, en alusión a las nominadas en una premiación a la que asistió.

Ahora, Capelli acusó machismo y manifestó que no permitirá que la censuren. “Me parece increíble que siempre tienen que estar controlando lo que tengo que decir y lo que no debo decir. Yo voy a decir lo que yo quiera decir y ya“, comenzó expresando en la red social.

Constanza Capelli: “Sociedad machista, opresora”

“Sociedad machista, opresora”, acusó también, antes de explicar sus dichos que causaron la indignación de la tiktoker. “El hecho de que yo tenga útero y que tenga mi propia lucha no significa que desmerezca la tuya. Las luchas deberían complementarse, ser unidos y no excluirse por tonteras”, sentenció.

A su vez, preguntó: “¿Me quieren censurar a mí y decirme cómo yo tengo que hablar? No lo voy a permitir. No me dejo llevar por esas peladeras porque creo que cuando algo es importante para ti realmente te diriges hacia la persona. La verdad es que no voy a caer en eso“.

Finalmente, Capelli reiteró que no permitirá que un hecho así vuelva a ocurrir. “No me vengan a decir a mí que he atravesado abortos y he tenido mi lucha, cómo yo tengo que hablar o cómo tengo que dirigirme. Sociedad machista, por favor“, concluyó.

¿Qué dijo Reina de Chile sobre Constanza Capelli?

“Yo creo que todas las que estamos nominadas y todas las personas y todas las mujeres que tenemos útero y que somos mujeres, somos reinas“, fue lo que dijo la bailarina en conversación con un medio de comunicación.

En respuesta, la influencer aseguró que “yo no tengo útero y tampoco soy mujer y soy reina”. “Así que no solamente se necesita tener útero, o ser mujer, o tener algo, o ser algo o ser reina. Reina podemos ser todas”, arremetió en la plataforma de videos.

“Yo creo que ahí la Cony… no sé qué le habrá pasado, mucha presión, muchas cámaras. Pero yo les quería decir que yo no tengo ni útero, ni ovario, ni soy mujer. Yo soy reina y reina de Chile“, sentenció en la red social. Cony: ME QUIEREN CENSURAR A MI COMO YO TENGO QUE HABLAR? NO 💋 Ella acaba de matar a la reina de casa, por que reina de chile hay una sola llamada Cony Capelli 👑💋 #GranConstanza pic.twitter.com/4b389d1w7M — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) January 18, 2024

Síguenos en