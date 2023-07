“Esto es falso”: Constanza estalló en risas al escuchar reveladora frase de Alessia por romance con Bambino

Distintos coletazos generó el último gran terremoto al interior de Gran Hermano Chile: Constanza Capelli y Fernando Altamirano fueron eliminados durante 8 horas y luego fueron reincorporados tras aceptar un desafío.

Así lo explicaron al regresar a la casa más famosa del mundo: “Nos encargaron una misión secreta. Gran Hermano nos dijo que estuviéramos en el Zoom durante horas mirándolos a ustedes a través de un televisor, dándoles la información de que habíamos sido falsamente expulsados”, explicó la primera.

Sin embargo, antes de que sus compañeros festejaran con entusiasmo su vuelta al encierro, ocurrió un momento que no pasó desapercibido en redes sociales y que involucró a Constanza, Fernando y a Alessia Traverso.

Y es que, mientras los dos participantes del reto miraban a través de una pantalla lo que hacían sus compañeros durante su ausencia, la ex The Voice Chile y actual “andante” de Bambino, Alessia, soltó un inesperado comentario que sacó carcajadas en Capelli.

La risa de Constanza

“Sé que esto no es mi vida, lo tengo claro. De hecho, todas las mañanas yo me digo a mí misma que esto no es real. Pero ahora sí lo es. Esta es mi vida ahora. Y probablemente lo sea si es que me quedo hasta 3 meses más. (Pero) tengo claro que mi vida personal está afuera y que esto es falso“, dijo Traverso, sin saber que Fernando la estaba observando.

De inmediato, Constanza reaccionó a sus dichos y lanzó una burlesca risa, dejando entrever que Traverso estaría fingiendo sus sentimientos hacia su compañero. “Creo que esto es peor”, le dijo a Altamirano, mientras ambos miraban la escena con una mirada atónita.

“¿Para qué lo ilusiona?”

El controvertido momento generó cientos de reacciones en plataformas, donde los usuarios comentaron la escena y, mientras algunos se rieron, otros lanzaron sus teorías sobre la reflexión que lanzó Alessia.

“La Coni debe estar muerta de la risa viendo como el corazón del Bambino se rompe”, “que la Coni le cuente a su grupo que escucharon lo de Alessia y Bambino y se caguen de risa todos juntos” y “si Alessia no quiere nada con Bambino para qué lo ilusiona tanto“, fueron algunos de los escritos.

Mira las reacciones:

CONI CAGA DE LA RISA CON EL DESAMOR DE LA ALESSIA DJDKFLFKDJ #GranHermanoCHV — G4bi (@ladygabag) July 6, 2023

Alessia “se Que mi vida es afuera y todo esto es falso”

Coni: “se rie*

SHE IS SO REAAAAAAL#GranHermanoCHV pic.twitter.com/MCNNtoOLWe — Ignacio 💜 (@sweetener4love) July 6, 2023

La Alessia si no quiere nada con el Bambino para q lo ilusiona tanto #GranHermanoCHV — Connie (@Constanza_Jpuen) July 6, 2023

la coni se cago de la risa en la cara del bambino por lo de alessia #GranHermanoCHV pic.twitter.com/Iu8Iub1dNz — marti (@hstqinfeld) July 6, 2023

Por favor que la Coni le cuente a su grupo que escucharon lo de Alessia y Bambino y se caguen de risa todos juntos #GranHermanoCHV — Sufi☆ (@lulxsup_) July 6, 2023

OH WEON QUE BUEN CAPÍTULO ESTO ES LO QUE YO QUERÍA VER, EL DRAMA, LA CARA DE LA ALESSIA, QUE LA

CONI SE DE CUENTA #GranHermanoCHV pic.twitter.com/j1AGlpXqzu — mariajose. (@coteyanez) July 6, 2023