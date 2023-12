¿Nuevo romance? Aclaran supuesto affaire que Coni Capelli habría tenido con Pailita

Este lunes, un supuesto romance entre dos celebridades chilenas alborotó por completo las redes sociales: Constanza Capelli habría tenido un touch & go con el cantante urbano Pailita.

Así aseguró la periodista Paula Escobar, quien a través de un programa de farándula emitido por Instagram y conducido por Sergio Rojas, afirmó que el presunto affaire habría tenido lugar hace pocos días.

“Yo les voy a contar de una fuente muy buena del círculo musical, me cuenta que tuvo algo con Coni Capelli”, comenzó diciendo en la transmisión, donde también señaló que habría sido el mánager de Capelli, Suro Solar, quien los habría reunido.

Así, luego que este último, supuestamente, filtrara el romance con fines comerciales, Escobar planteó que “ahí es donde Pailita dice ‘stop’, se indignó y no quiere saber nada más ni de Coni Capelli ni de su mánager”.

Suro Solar aclaró supuesto affaire de Coni Capelli con Pailita

Durante esta misma jornada, fue el propio agente de la ganadora de Gran Hermano Chile, Suro Solar, quien abordó el rumor en sus redes sociales y lo negó tajantemente.

“Nunca contesto a estos inventos porque me parece innecesario defenderse de mentiras siempre, pero me están pidiendo que aclare lo siguiente. Primero, Coni no conoce a ese chico. Nunca han coincidido. Nunca han hablado. Nunca nada”, aclaró.

A lo anterior, añadió: “Segundo, el día que inventan esto, Coni tenia evento en Concepción. Al menos que sepa desdoblarse, (no) podría haber pasado”, dijo, con evidente ironía.





