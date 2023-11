Coni intentó renunciar a GH tras pelea con Scarlette por Seba: “No quiero aguantar otra batalla”

Una vez más, Constanza Capelli se acercó al confesionario para hablar con Gran Hermano y presentarle su renuncia tras un fuerte conflicto que tuvo con Scarlette Gálvez por Sebastián Ramírez. “Me gustaría pedir mi renuncia. Creo que ya es momento. Sé cual es mi límite y no quiero aguantar otra batalla de estas de nuevo y me gustaría irme”, argumentó entre lágrimas. Sin embargo, la ex bailarina de ballet reflexionó y decidió seguir en la competencia.