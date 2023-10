Coni criticó sin filtro a Seba por burlescos comentarios en prueba: “Eres el peor líder, ya fue”

La prueba por el presupuesto de esta semana consistió en la búsqueda de fichas, que estaban repartidas por toda la casa de Gran Hermano, que debían ser encontradas por los jugadores de la casa. Si bien lograron dar con varias, no fueron todas, por lo que el líder de la semana, Sebastián Ramírez, criticó a sus compañeros por no concretar el desafío y no buscar dentro de los cojines. “Oye ya, Sebastián, eres el peor líder. Ya fue… tú también estabas buscando”, le contestó Constanza Capelli, quien salió en defensa de sus compañeros. “Sí, pero no las puedo hacer todas”, contestó Ramírez.