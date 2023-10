Coni y Sebastián se ponen al día con coqueto baile: “Te lloré como una semana”

Durante la “Fiesta Cumbia” de este viernes, Constanza Capelli y Sebastián Ramírez estuvieron más cerca que nunca tras el regreso del melipillano a Gran Hermano e incluso se robaron la pista con un coqueto baile. En este sentido, mientras los jugadores se ponían al día Seba le preguntó a la bailarina si lo había extrañado, consiguiendo un inesperado sí. “Pero tu parte positiva, no cuando te poní malulo“, específico Coni agregando que: “Tú no viste el reality, pero te lloré como una semana”. Sebastián por su parte, no creyó completamente esta confesión.