“No puede zafar”: Coni jugó al límite y Gran Hermano decidió si hubo complot en contra de Skarleth

Ad portas de una nueva placa de eliminación, Coni jugó al límite durante una conversación con Pincoya sobre la persona que cree debe estar en esa instancia y aseguró que “la Skarleth hace rato que está salvándose de la placa… le toca, le tiene que tocar, no puede zafar”. Con esos antecedentes, Gran Hermano evaluó si hubo o no complot en contra de Labra, a quien Jennifer le realizó, además, la nominación fulminante, por lo que no se puede salvar. ¿Se anularon los votos de la ex bailarina? Revísalo a continuación.