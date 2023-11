¿Competencia para Alessia? Coni deslumbró con desconocido talento vocal al cantar en Gran Hermano

No hay duda que Constanza Capelli es uno de los personajes más queridos de Gran Hermano. Con un verdadero ejército de “conistas” a sus espaldas, la jugadora ha cautivado a la audiencia con su personalidad e historias que ha ido revelando. Sin embargo, aún cuando han pasado cinco meses, todavía quedan partes de la bailarina que no hemos conocido y hoy quedó demostrado. Durante una divertida actividad, Capelli corrió al micrófono y dejó a nadie indeferente con sus habilidades vocales al cantar It Must Have Been Love de Roxette. ¿Será que tiene futuro como cantante?