¿Se picó? Coni sacó ronchas con ingeniosa jugada que salpicó a Trini

Durante una actividad en la casa estudio de Gran Hermano Chile, Coni debió elegir a la persona que debería “quitarse la careta”. Si bien terminó escogiendo a Skarleth, antes de llamarla al trono la ex bailarina comentó que “sacaría a una persona, que es a la Trini, pero no quiero tener más problemas con ella porque no me interesa”. La tripulante de cabina no se quedó callada y aseguró que “no me podría importar menos”.