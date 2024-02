¡Paren todo! Constanza Capelli y Trinidad Cerda se reencontraron tras polémico quiebre de amistad

¿El 2024 todo lo puede? Constanza Capelli y Trinidad Cerda causaron la sorpresa de cientos cibernautas tras reencontrarse en la Avant premiere de la película “Chicas Pesadas”.

Así lo evidenció la publicación de Trini en su Instagram, donde aparece posando abrazada junto a Capelli, dejando un cariñoso mensaje a su ex amiga de encierro.

“Avant premiere Chicas Pesadas a partir del 1 de Febrero solo en cines. Gracias @cinepolis.cl y @retrovision_ @andesfilmscl por la invitación. @conycapelli me encantó verte 😘”, escribió la ex Gran Hermano.

Ante el inesperado registro, sus ex compañeros de encierro, Jorge Aldoney y Bambino apoyaron su encuentro comentando cariñosos emojis. Mientras que los fanáticos, no podían creer el junte de las ex mejores amigas.

“Me mueroooooooo Dua Lipa y Beyonce“, “Que hermosas ambas, OLVIDEN LO SUCEDIDO EN EL REALITY, LAS AMOOOO”, “El mejor Crossover 😍🔥”, expresaron algunos usuarios.

Cabe destacar que ambas ex participantes de la casa más famosa del mundo, tuvieron fuertes rencillas al interior de Gran Hermano, mismo lugar que vio nacer su amistad y también quebrarse por completo.

De esta manera, este sería el primer encuentro entre las ex mejores amigas que se encontraban completamente enemistadas al momento de salir del encierro.

Revisa la publicación a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trinidad Cerda (@trinicerdabaeza)

Síguenos en